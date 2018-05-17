«Бавария» объявила о продлении контракта с Роббеном
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение с 34-летним голландцем рассчитано на один сезон.
«Хочу начать всё сначала с нового сезона. Было обидно покинуть поле в полуфинале Лиги чемпионов из-за травмы и пропустить ответную игру. Вот почему я хочу поразить всех в следующем сезоне. Буду хорошо работать и докажу, что являюсь важным игроком», — заявил футболист.
Роббен выступает за «Баварию» с 2009 года.
✍ Der Arjen hat's gemacht - und bis 2019 beim #FCBayern verlängert! 👏— FC Bayern München (@FCBayern) 17 мая 2018 г.
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