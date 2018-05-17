«Бавария» объявила о продлении контракта с Роббеном

Мюнхенская «Бавария» объявила о подписании нового соглашения с голландским полузащитником Арьеном Роббеном.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 34-летним голландцем рассчитано на один сезон.

«Хочу начать всё сначала с нового сезона. Было обидно покинуть поле в полуфинале Лиги чемпионов из-за травмы и пропустить ответную игру. Вот почему я хочу поразить всех в следующем сезоне. Буду хорошо работать и докажу, что являюсь важным игроком», — заявил футболист.

Роббен выступает за «Баварию» с 2009 года.

Ранее Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из «Ювентуса».