Территорию у стадиона «Ростов Арена» планируют благоустроить до конца мая

Территорию вокруг стадиона «Ростов Арена» планируют благоустроить до конца мая, сообщает kp.ru.

Об этом рассказали губернатору региона Василию Голубеву в ходе инспекционной поездки.

«До чемпионата мира остаётся 30 дней. Это дата, к которой все должны быть абсолютно готовы. Таким образом, выполнение задач требует очень чёткого исполнения и ежедневного контроля», — подчеркнул глава региона.

У стадиона планируют озеленить территорию, очистить канал, оборудовать парковки и обустроить зоны питания.

Ростов-на-Дону примет пять матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018.