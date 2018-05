Футболисты сборной России презентовали новые бутсы Nike в Москве.

Игроки представили новую коллекцию белых бутс Just Do It. На презентации присутствовали Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Александр Ерохин, Фёдор Кудряшов, Антон Миранчук, Роман Зобнин, Фёдор Смолов, Далер Кузяев, Георгий Джикия и Александр Ташаев.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о конфликте с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.