НБА объявила претендентов на приз MVP по итогам сезона-2017/18

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала претендентов на приз самому ценному игроку (MVP) сезона-2017/18.

Тремя финалистами стали Джеймс Харден из «Хьюстон Рокетс», Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс») и Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»).

Победитель будет объявлен 25 июня на церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе.

Ранее «Хьюстон Рокетс» в родных стенах переиграл «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НБА.