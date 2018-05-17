НБА объявила претендентов на приз MVP по итогам сезона-2017/18

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала претендентов на приз самому ценному игроку (MVP) сезона-2017/18.

Тремя финалистами стали Джеймс Харден из «Хьюстон Рокетс», Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс») и Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»).

Победитель будет объявлен 25 июня на церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе.

Ранее «Хьюстон Рокетс» в родных стенах переиграл «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НБА.

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