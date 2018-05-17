НБА объявила претендентов на приз MVP по итогам сезона-2017/18
Тремя финалистами стали Джеймс Харден из «Хьюстон Рокетс», Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс») и Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»).
The three finalists for #KiaMVP... @JHarden13, @KingJames and @AntDavis23!— NBA (@NBA) 17 мая 2018 г.
The 2018 #NBAAwards air 6/25 @NBAonTNT! pic.twitter.com/4bFvOpersI
Победитель будет объявлен 25 июня на церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе.
Ранее «Хьюстон Рокетс» в родных стенах переиграл «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НБА.