Защитник «Атлетико» Хуанфран: уверен, что в следующем году мы снова сыграем в финале

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Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран прокомментировал победу над французским «Масрелем» в финале Лиги Европы сезона-2017/18.

«Ещё один трофей для наших болельщиков. Они заслуживают всего. Уверен, что следующий год будет таким же — мы снова сыграем в финале», — приводит слова Хуанфрана пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Марсель» и стал трёхкратным победителем Лиги Европы

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