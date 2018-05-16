Футболист клуба Серии А дисквалифицирован на шесть месяцев за допинг

Бразильский полузащитник итальянского футбольного клуба «Кальяри» Жоао Педро дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает Football Italia. Отмечается, что дисциплинарный комитет требовал четырёхлетней дисквалификации Педро, однако в ходе слушаний был подтверждён факт неумышленного попадания запрещённого вещества в организм спортсмена. Ранее FIFPro назвала увеличение срока дисквалификации футболиста Пауло Герреро несправедливым.