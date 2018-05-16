Футболист клуба Серии А дисквалифицирован на шесть месяцев за допинг

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Бразильский полузащитник итальянского футбольного клуба «Кальяри» Жоао Педро дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что дисциплинарный комитет требовал четырёхлетней дисквалификации Педро, однако в ходе слушаний был подтверждён факт неумышленного попадания запрещённого вещества в организм спортсмена.

Ранее FIFPro назвала увеличение срока дисквалификации футболиста Пауло Герреро несправедливым.

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