В УЕФА заявили, что система видеопомощи арбитрам обязательно появится в Лиге чемпионов

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Микеле Ува высказал мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) обязательно будет использоваться на матчах Лиги чемпионов.

«Мы говорим об этом, этот вопрос обсуждается на различных встречах. Мы знаем, что мы находимся сейчас в точке невозврата, рано или поздно VAR будет введена, но мы должны это сделать, когда у нас будет достаточное количество судей и федераций, готовых к использованию системы на соревнованиях», — приводит слова Увы Football Italia.

Ранее глава УЕФА заявил, что VAR не помогла бы избежать скандала в матче «Реал» — «Ювентус».