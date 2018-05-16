В УЕФА заявили, что система видеопомощи арбитрам обязательно появится в Лиге чемпионов
«Мы говорим об этом, этот вопрос обсуждается на различных встречах. Мы знаем, что мы находимся сейчас в точке невозврата, рано или поздно VAR будет введена, но мы должны это сделать, когда у нас будет достаточное количество судей и федераций, готовых к использованию системы на соревнованиях», — приводит слова Увы Football Italia.
Ранее глава УЕФА заявил, что VAR не помогла бы избежать скандала в матче «Реал» — «Ювентус».