Лопырёва рассказала об участии в съёмках фильма ВВС о российском футболе и его фанатах

Первая женщина — посол Международной федерации футбола (ФИФА) Виктория Лопырёва рассказала о своём участии в съёмках фильма ВВС про российский футбол и его фанатов.

«Я уверена, что моё участие в данном фильме было необходимо, так как я получила возможность рассказать правду о своей стране и родном городе. Любая агрессия возникает из-за недостатка информации, поэтому важно преподнести эту информацию в такой форме, чтобы у противоположной стороны мнение поменялось в лучшую сторону», — сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом RT.

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