«Локомотив» пока не договорился с Фернандешем о новом контракте

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза рассказал о ходе переговоров с клубом по продлению контракта футболиста.

«Пока мы не договорились с «Локомотивом» по новому контракту Мануэла. Сейчас пауза. Надеюсь, мы вскоре встретимся и всё обсудим», — приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что и «Локомотив», и Фернандеш заинтересованы в продолжении сотрудничества.

«Надеюсь, до начала чемпионата мира мы договоримся о продлении соглашения», — добавил Барбоза.

В нынешнем сезоне Фернандеш забил 14 мячей и сделал восемь голевых передач в 41 матче за «Локомотив» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что два футболиста «Локомотива» и Роналду вошли в расширенную заявку сборной Португалии на ЧМ-2018.