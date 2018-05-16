«Локомотив» пока не договорился с Фернандешем о новом контракте
«Пока мы не договорились с «Локомотивом» по новому контракту Мануэла. Сейчас пауза. Надеюсь, мы вскоре встретимся и всё обсудим», — приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».
Агент отметил, что и «Локомотив», и Фернандеш заинтересованы в продолжении сотрудничества.
«Надеюсь, до начала чемпионата мира мы договоримся о продлении соглашения», — добавил Барбоза.
В нынешнем сезоне Фернандеш забил 14 мячей и сделал восемь голевых передач в 41 матче за «Локомотив» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что два футболиста «Локомотива» и Роналду вошли в расширенную заявку сборной Португалии на ЧМ-2018.