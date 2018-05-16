СМИ: Артета провёл продуктивные переговоры с ФК «Арсенал» и стал главным претендентом на пост тренера
Лондонский «Арсенал» определился с основным претендентом на пост нового главного тренера команды.
Как сообщает The Guardian, им, скорее всего, станет бывший полузащитник команды Микель Артета. Испанец после продуктивных переговоров с руководством клуба начал обсуждать свой будущий тренерский штаб.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен назначить нового главного тренера до ЧМ-2018.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube