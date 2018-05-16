Месси не заинтересован в том, чтобы быть лучшим футболистом в истории

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказал мнение о борьбе за звание лучшего игрока в истории футбола с форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Я не заинтересован в том, чтобы быть лучшим в истории или вторым, третьим, четвёртым. Статус лучшего футболиста в истории ничего не изменит», — приводит слова Месси TyC Sports.

Аргентинец отметил, что каждый раз, когда начинается сезон, он старается улучшать себя, выигрывать каждый трофей и полностью выкладываться на поле, максимально помогая партнёрам по команде.

«Я играю для того, чтобы совершенствоваться и выигрывать, а не для того, чтобы стать лучшим в истории», — подытожил Месси.

Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим футболистом сезона-2017/18 по версии CIES.