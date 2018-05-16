Врачи спасли жизнь сыну футболиста Давида Сильвы

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Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сообщил, что его сын Матео выписан из больницы.

Ребёнок появился на свет в конце 2017 года в результате преждевременных родов. Всё это время врачи боролись за жизнь мальчика.

«Мы наконец-то возвращаемся домой! Мы бесконечно благодарны потрясающей команде педиатров из отделения интенсивной терапии госпиталя Каса-де-Салюд за их профессионализм и гуманное отношение на протяжении этих долгих пяти месяцев. Спасибо!» — написал Сильва в Twitter.

В концовке сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ) главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола позволил испанцу пропустить несколько игр, чтобы он мог находиться рядом с сыном.

Ранее сообщалось, что Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в сезоне-2017/18.

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