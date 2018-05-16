Врачи спасли жизнь сыну футболиста Давида Сильвы

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сообщил, что его сын Матео выписан из больницы.

Ребёнок появился на свет в конце 2017 года в результате преждевременных родов. Всё это время врачи боролись за жизнь мальчика.

«Мы наконец-то возвращаемся домой! Мы бесконечно благодарны потрясающей команде педиатров из отделения интенсивной терапии госпиталя Каса-де-Салюд за их профессионализм и гуманное отношение на протяжении этих долгих пяти месяцев. Спасибо!» — написал Сильва в Twitter.

¡Por fin nos vamos a casa! Estaremos eternamente agradecidos con el increíble equipo de las unidades de Maternidad y UCI pediátrica del Hospital Casa de Salud por la profesionalidad y el trato humano que nos han demostrado estos 5 largos meses.Simplemente Gracias!👶🏽 pic.twitter.com/j77IuVfjib — David Silva (@21LVA) 15 мая 2018 г.

В концовке сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ) главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола позволил испанцу пропустить несколько игр, чтобы он мог находиться рядом с сыном.

Ранее сообщалось, что Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в сезоне-2017/18.