Месси стал лучшим футболистом сезона-2017/18 по версии CIES

Короткая ссылка
Центр спортивных исследований в футболе (CIES) опубликовал рейтинг лучших футболистов пяти ведущих чемпионатов Европы сезона-2017/18.

Об этом сообщается на официальном сайте CIES.

Первое место в рейтинге, в который вошли футболисты, сыгравшие не менее 1800 минут в пяти лучших лигах и продемонстрировавшие лучшую производительность, занял аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Вторым стал испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва. Тройку замкнул аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.

Португалец Криштиану Роналду, выступающий за «Реал», разделил 16-е место с итальянским нападающим «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Ранее Мохаммед Салах рассказал, как относится к сравнениям с Роналду и Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных