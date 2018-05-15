Месси стал лучшим футболистом сезона-2017/18 по версии CIES

Центр спортивных исследований в футболе (CIES) опубликовал рейтинг лучших футболистов пяти ведущих чемпионатов Европы сезона-2017/18.

Об этом сообщается на официальном сайте CIES.

Первое место в рейтинге, в который вошли футболисты, сыгравшие не менее 1800 минут в пяти лучших лигах и продемонстрировавшие лучшую производительность, занял аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Вторым стал испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва. Тройку замкнул аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.

Португалец Криштиану Роналду, выступающий за «Реал», разделил 16-е место с итальянским нападающим «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Ранее Мохаммед Салах рассказал, как относится к сравнениям с Роналду и Месси.