В Москве пройдёт забег в поддержку сборной России по футболу на ЧМ-2018

Компания Run World Run и Российский футбольный союз (РФС) проведут в Москве забег в поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

В мероприятии примут участие известные спортсмены и деятели, в том числе экс-футболист сборной России Роман Широков, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, серебряный призёр Олимпийских игр в лёгкой атлетике Олеся Зыкина и вице-президент РФС Сергей Анохин.

Забег состоится 1 июня на берегу Строгинской поймы в Москве.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня.

Ранее сообщалось, что болельщикам ЧМ-2018 предложат скидки в кафе и ресторанах московских парков.