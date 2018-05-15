В Москве пройдёт забег в поддержку сборной России по футболу на ЧМ-2018

Компания Run World Run и Российский футбольный союз (РФС) проведут в Москве забег в поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.
В мероприятии примут участие известные спортсмены и деятели, в том числе экс-футболист сборной России Роман Широков, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, серебряный призёр Олимпийских игр в лёгкой атлетике Олеся Зыкина и вице-президент РФС Сергей Анохин.
Забег состоится 1 июня на берегу Строгинской поймы в Москве.
Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня.
Ранее сообщалось, что болельщикам ЧМ-2018 предложат скидки в кафе и ресторанах московских парков.