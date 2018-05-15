Рэпер L'One выпустил трек про баскетбол перед решающими матчами Единой лиги ВТБ

Известный рэпер L'One выпустил новый трек «Трёхочковый» про баскетбол перед решающими матчами Единой лиги ВТБ.

В тексте упоминаются баскетболисты чемпионата: Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА), Андрей Зубков и Алексей Швед (оба — «Химки»).

В ближайшее время будет представлен одноимённый клип, сообщает Sport24.

Ранее известный рэпер Василий Вакуленко (Баста) выступил на Матче звёзд Единой лиги ВТБ.