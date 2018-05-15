Губерниев обратился к шведскому тренеру по биатлону после хакерской атаки Fancy Bears

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на атаку хакерской группы Fancy Bears, которая опубликовала документы о сокрытии положительных допинг-историй шведских спортсменов.

«Хакеры из Fancy Bears нашли и обнародовали важные документы! Спортивная федерация Швеции скрывает положительные допинговые истории своих спортсменов! Ребятки тамошние жрут тоннами противоастматические препараты! Болеют бедняги! Как интересно! И никто не наказан», — написал Губерниев в своём Instagram.

Кроме того, он задался вопросом, не употребляли ли запрещённые препараты Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг, которые призывали к бойкоту этапа Кубка мира в прошедшем сезоне. Комментатор также обратился к экс-наставнику сборной России по биатлону Вольфгангу Пихлеру, ныне работающему с национальной командой Швеции.

«А биатлонистов там нет, часом? Олимпийские же герои! Самуэльссон или Эберг? Иные? Дядя Пиха, ты же не обманывал лучшего друга из России, скромного Губерника? Может, покаяться, и тебе скидка выйдет? Или жарко опровергнуть? А, Дядя Пиха?» — поинтересовался Губерниев.

Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы, свидетельствующие о нарушении антидопинговых правил многими шведскими спортсменами.