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ФИФА запросила дополнительную информацию о дисквалификации судьи ЧМ-2018 из Саудовской Аравии

15 мая 2018, 00:43

Международная федерация футбола (ФИФА) запросила дополнительную информацию от Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) по поводу дисквалификации судьи Фахада Аль-Мирдаси.

«ФИФА запросила дополнительную информацию от SAFF, прежде чем давать какие-либо дальнейшие комментарии», — приводит слова представителя пресс-службы ФИФА ТАСС. 

Аль-Мирдаси входит в число арбитров, которые назначены для обслуживания матчей чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что футбольный судья Фахад Аль-Мирдаси, назначенный на матчи чемпионата мира 2018 года в России, получил пожизненную дисквалификацию от Федерации футбола Саудовской Аравии.

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