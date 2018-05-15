ФИФА запросила дополнительную информацию о дисквалификации судьи ЧМ-2018 из Саудовской Аравии

Международная федерация футбола (ФИФА) запросила дополнительную информацию от Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) по поводу дисквалификации судьи Фахада Аль-Мирдаси.

«ФИФА запросила дополнительную информацию от SAFF, прежде чем давать какие-либо дальнейшие комментарии», — приводит слова представителя пресс-службы ФИФА ТАСС.

Аль-Мирдаси входит в число арбитров, которые назначены для обслуживания матчей чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что футбольный судья Фахад Аль-Мирдаси, назначенный на матчи чемпионата мира 2018 года в России, получил пожизненную дисквалификацию от Федерации футбола Саудовской Аравии.