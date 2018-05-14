ЦСКА официально объявил об уходе Миланова из команды

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Московский ЦСКА официально объявил об уходе из команды болгарского полузащитника Георгия Миланова.

Миланов покинул ЦСКА по истечении срока контракта.

«Мы благодарим Георгия за время, проведённое в ЦСКА, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении армейского клуба, опубликованном в Twitter.

Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о причинах ухода из команды болгарского полузащитника Георгия Миланова.

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