ЦСКА официально объявил об уходе Миланова из команды

Московский ЦСКА официально объявил об уходе из команды болгарского полузащитника Георгия Миланова.

Миланов покинул ЦСКА по истечении срока контракта.

«Мы благодарим Георгия за время, проведённое в ЦСКА, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении армейского клуба, опубликованном в Twitter.

Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о причинах ухода из команды болгарского полузащитника Георгия Миланова.