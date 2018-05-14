Губернатор Тульской области оценил ФК «Арсенал» в сезоне-2017/18

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с игроками и тренерским штабом «Арсенала» оценил выступления команды в сезоне-2017/18.

«Вы достойно выступили. Дали бой сильнейшим командам страны, в том числе «Локомотиву», который уже стал чемпионом. На протяжении всего сезона демонстрировали яркую, атакующую игру», — приводит слова Дюмина официальный сайт «Арсенала».

Он отметил, что футболистам «Арсенала» удалось показать лучший результат в истории клуба, и в этом заслуга всех игроков и тренерского штаба.

«Жители нашей области скучали по большому футболу, и вы вернули его в Тулу. Желаю всем вам хорошо отдохнуть перед следующим сезоном. Туляки верят в вас и поддерживают. Будем за вас болеть, не подведите! Удачи вам!» — добавил Дюмин.

Ранее сообщалось, что футболистам «Локомотива» перед матчем с «Арсеналом» в Туле подарили чемпионские пряники.

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