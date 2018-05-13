«Аталанта» ушла от поражения в матче Серии А с «Миланом» благодаря голу в компенсированное время

«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 37-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

В составе «россонери» на 60-й минуте гол забил Франк Кесье.

Обе команды доигрывали матч вдесятером. Сначала защитник «Аталанты» Рафаэл Толой в течение минуты получил две жёлтые карточки и покинул поле, а затем вышедший ему на замену Риккардо Монтоливо получил прямую красную карточку.

На 92-й минуте Андреа Мазиелло спас «Аталанту» от поражения.

В турнирной таблице «Милан» с 61 баллом остался шестым в зоне попадания в Лигу Европы, а «Аталанта» с 60 баллами — седьмой.

Ранее сообщалось, что «Лацио» сыграл вничью с «Кротоне» в чемпионате Италии и не смог досрочно квалифицироваться в Лигу чемпионов.