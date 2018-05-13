Посол ФРГ уверен, что Россия успешно проведёт ЧМ-2018 по футболу

Россия с успехом проведёт чемпионат мира по футболу, который пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Об этом заявил посол Германии в Москве Рюдигер фон Фрич во время визита в Саратов.

Он отметил, что ему понравилось, насколько хорошо Россия подготовилась к прошлогоднему Кубку конфедераций.

«Я всегда говорю, что Россия готовится к этому чемпионату, Россия готовится проявить исключительно гостеприимство, и Россия его проведёт действительно с успехом», — цитирует фон Фрича РИА Новости.

Посол подчеркнул, что обязательно посетит первый матч сборной Германии на мундиале с командой Мексики, который состоится 17 июня на московском стадионе «Лужники».

«Конечно, я не буду иметь возможность на все игры приезжать, потому что они отчасти проходят далеко от Москвы, в Сочи и ещё где-то. Но конечно, если германская команда пойдёт дальше, то, безусловно, я надеюсь, что другие игры с её участием посмотрю», — заключил посол.

Ранее посол Марокко Абделькадер Лешехеб выразил уверенность, что ЧМ-2018 по футболу в России будет потрясающим.