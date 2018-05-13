Панченко: мы очень настраивались на матч со «Спартаком»

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Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в заключительном туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18.

«Мы очень настраивались на этот матч. Ради этого даже немного поменяли схему. Все сегодня молодцы. Все бились до конца, отсюда и результат», — рассказал Панченко после матча.

Он отметил, что «Динамо» хорошо провело весеннюю часть сезона.

«Да, проиграли «Зениту» и «Локомотиву», но в остальном всё получилось. Для нас сезон сложился. Можно заносить его в актив», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что «Динамо» одержало победу над «Спартаком» в матче 30-го тура РФПЛ.

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