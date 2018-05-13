В отношении арбитра, получившего назначение на ЧМ-2018, открыто дисциплинарное расследование

Федерация футбола Саудовской Аравии открыла дисциплинарное расследование в отношении арбитра Фахада Аль-Мирдаси, который должен обслуживать матчи чемпионата мира 2018 года в России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

Отмечается, что Аль-Мирдаси по неизвестным пока причинам был отстранён от работы на финальном матче Кубка страны, который состоялся в субботу, 12 мая. Что послужило поводом к началу расследования, не уточняется.

32-летний Аль-Мирдаси обслуживал матчи многих международных турниров — в частности, молодёжного чемпионата мира 2015 года, футбольного турнира летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и Кубка конфедераций, состоявшегося в прошлом году в России.

Ранее сообщалось, что количество заказанных паспортов болельщика ЧМ-2018 достигло 750 тыс.