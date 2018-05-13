«Амкар» сыграл вничью с «Ахматом» и сыграет с «Тамбовом» в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ

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Пермский «Амкар» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 0:0.

На 51-й минуте был удалён с поля защитник «Ахмата» Уилкер Анхель.

«Ахмат» занял девятое место по итогам чемпионата, «Амкар» расположился на 13-й позиции и сыграет с «Тамбовом» за право остаться в РФПЛ в следующем сезоне.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что грозненский клуб подал заявку на лицензирование в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в еврокубках на сезон-2018/19.

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