«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» в матче последнего тура РФПЛ

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«Краснодар» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Первый гол в матче забил полузащитник Павел Мамаев.

Подопечные Курбана Бердыева ответили точным ударом Сердара Азмуна.

«Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав 54 очка, «Рубин» закончил чемпионат на деcятой позиции с 38 баллами.

Ранее сообщалось, что футболист «Уфы» Стоцкий перейдёт в «Краснодар».

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