«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» в матче последнего тура РФПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Первый гол в матче забил полузащитник Павел Мамаев.
Подопечные Курбана Бердыева ответили точным ударом Сердара Азмуна.
«Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав 54 очка, «Рубин» закончил чемпионат на деcятой позиции с 38 баллами.
Ранее сообщалось, что футболист «Уфы» Стоцкий перейдёт в «Краснодар».
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