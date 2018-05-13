У стадиона «Санкт-Петербург» открылась станция метро

13 мая в 10:00 начала работу станция метро «Новокрестовская», которая расположена в непосредственной близости от стадиона «Санкт-Петербург».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Станция была построена специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.

У стадиона «Санкт-Петербург» наконец-то открылась станция метро «Новокрестовская». Сегодня работает до 19:00. pic.twitter.com/YIlcS5d3SX — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 13 мая 2018 г.

На арене в Санкт-Петербурге состоятся четыре матча мирового первенства, по одной встрече 1/8 и 1/2 финала, а также игра за третье место.

Ранее вице-губернатор Петербурга заявил, что станцию метро «Новокрестовская» откроют 13 мая.