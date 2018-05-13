У стадиона «Санкт-Петербург» открылась станция метро
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Станция была построена специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.
У стадиона «Санкт-Петербург» наконец-то открылась станция метро «Новокрестовская». Сегодня работает до 19:00. pic.twitter.com/YIlcS5d3SX— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 13 мая 2018 г.
На арене в Санкт-Петербурге состоятся четыре матча мирового первенства, по одной встрече 1/8 и 1/2 финала, а также игра за третье место.
Ранее вице-губернатор Петербурга заявил, что станцию метро «Новокрестовская» откроют 13 мая.