ФК «Зенит» представил домашний комплект формы на сезон-2018/19
«Новый графический элемент формы — зигзагообразный узор, вдохновлённый эмблемой клуба, зенитовской стрелкой, и одной из архитектурных доминант Петербурга — стрелкой Васильевского острова», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Отмечается, что первыми форму увидели игроки Леандро Паредес, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Далер Кузяев и Андрей Лунёв.
Сине-бело-голубые сыграют в новой экипировке в матче 30-го тура чемпионата России текущего сезона против «СКА-Хабаровска», который состоится 13 мая.
«Зенит» и Nike представляют новую домашнюю игровую форму 👕 В сезоне-2018/19 команда будет играть на стадионе «Санкт-Петербург» в традиционных лазурных футболках. Новый графический элемент формы — зигзагообразный узор, вдохновленный эмблемой клуба, зенитовской стрелкой, и одной из архитектурных доминант Петербурга — стрелкой Васильевского острова. Экипировка создана с применением технологий Dri-FIT, обеспечивающей свободу движения и максимальный комфорт для атлетов. Форма произведена из переработанного полиэстера, использование которого сокращает негативное воздействие на окружающую среду. Несколько дней назад форма прибыла на стадион «Санкт-Петербург», где первыми ее увидели игроки сине-бело-голубых Леандро Паредес, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Далер Кузяев и Андрей Лунев. Первый матч в новой экипировке петербуржцы проведут уже сегодня!
Ранее в «Зените» подтвердили, что клуб рассматривает пятерых кандидатов на пост главного тренера.