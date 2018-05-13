ФК «Зенит» представил домашний комплект формы на сезон-2018/19

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» и производитель спортивной одежды Nike представили новый домашний комплект формы на сезон-2018/19.

«Новый графический элемент формы — зигзагообразный узор, вдохновлённый эмблемой клуба, зенитовской стрелкой, и одной из архитектурных доминант Петербурга — стрелкой Васильевского острова», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что первыми форму увидели игроки Леандро Паредес, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Далер Кузяев и Андрей Лунёв.

Сине-бело-голубые сыграют в новой экипировке в матче 30-го тура чемпионата России текущего сезона против «СКА-Хабаровска», который состоится 13 мая.

Ранее в «Зените» подтвердили, что клуб рассматривает пятерых кандидатов на пост главного тренера.



