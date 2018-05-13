Ломаченко победил Линареса и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA

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Украинец Василий Ломаченко победил техническим нокаутом венесуэльца Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в лёгком весе.

Об этом сообщает РИА Новости.

Прошедший в Нью-Йорке бой завершился в десятом раунде.

Ломаченко установил рекорд, затратив наименьшее число боёв на завоевание титула чемпиона мира среди профессионалов в третьей весовой категории — 12. Предыдущим достижением владел японец Кадзуто Иока, который в 2015 году завоевал пояс по одной из престижных версий в третьей категории в 18-м поединке.

Ломаченко является обладателем чемпионских поясов Всемирной боксёрской организации (WBO) в полулёгком и втором полулёгком весе.

Ранее сообщалось, что россиянин Олейник победил Альбини на турнире UFC 224.

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