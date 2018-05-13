Хоккеист Нидеррайтер: мы дали сборной России слишком много лёгких возможностей забить гол

Нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер прокомментировал поражение от команды России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

«Мы показали отличную игру, но у россиян в составе есть множество мастеровитых игроков. Мы дали соперникам слишком много лёгких возможностей забить гол», — приводит слова Нидеррайтера Sport24.

Он отметил, что сборная Швейцарии для победы должна в каждом матче играть максимально умно и собранно на протяжении всех 60 минут.

«Нам нужно подходить ответственно к каждой игре и шаг за шагом находить способы одерживать победы», — добавил хоккеист.

Ранее главный тренер сборной Швейцарии заявил, что горд своей командой, которая сражались до самого конца.