Хоккеист Нидеррайтер: мы дали сборной России слишком много лёгких возможностей забить гол
«Мы показали отличную игру, но у россиян в составе есть множество мастеровитых игроков. Мы дали соперникам слишком много лёгких возможностей забить гол», — приводит слова Нидеррайтера Sport24.
Он отметил, что сборная Швейцарии для победы должна в каждом матче играть максимально умно и собранно на протяжении всех 60 минут.
«Нам нужно подходить ответственно к каждой игре и шаг за шагом находить способы одерживать победы», — добавил хоккеист.
Ранее главный тренер сборной Швейцарии заявил, что горд своей командой, которая сражались до самого конца.