Неймар: я скучаю по игре с Месси и Суаресом

Короткая ссылка
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признался, что скучает по совместным выступлениям с Лионелем Месси и Луисом Суаресом в «Барселоне».

«Классно было играть с Месси, а потом ещё и с Суаресом. Он стал для «Барселоны» вишенкой на торте. Мы стали очень близки. Мы знали, что каждый из нас будет делать на поле. На тренировках мы с Месси часто дурачились. Мы были хорошими друзьями. Я скучаю по игре с Месси и Суаресом. Мы были рады вместе играть», — приводит слова Неймара FourFoutTwo.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. 

Ранее в сборной Бразилии рассказали о ходе восстановления Неймара после травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных