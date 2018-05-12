Неймар: я скучаю по игре с Месси и Суаресом

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признался, что скучает по совместным выступлениям с Лионелем Месси и Луисом Суаресом в «Барселоне».

«Классно было играть с Месси, а потом ещё и с Суаресом. Он стал для «Барселоны» вишенкой на торте. Мы стали очень близки. Мы знали, что каждый из нас будет делать на поле. На тренировках мы с Месси часто дурачились. Мы были хорошими друзьями. Я скучаю по игре с Месси и Суаресом. Мы были рады вместе играть», — приводит слова Неймара FourFoutTwo.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

Ранее в сборной Бразилии рассказали о ходе восстановления Неймара после травмы.