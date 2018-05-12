В Нижнем Новгороде открыли парк футбола ЧМ-2018

В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония открытия парка футбола, построенного к чемпионату мира 2018 года.

В торжественной части приняли участие бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса, экс-игроки сборной России по футболу Александр Мостовой и Роман Павлюченко, а также посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Дмитрий Черышев.

«Самое главное сегодня — это то, что мы начинаем новую веху — вход в организацию чемпионата мира», — приводит слова и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского РИА Новости.

Парк футбола расположен в историческом центре Нижнего Новгорода.

Ранее бывший игрок сборной Испании Мичел Сальгадо открыл Парк футбола в Казани.