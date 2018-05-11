Сборная США забросила 13 шайб в ворота Южной Кореи на ЧМ по хоккею

В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе, который проходит в Дании, сборная США разгромила команду Южной Кореи со счётом 13:1.

Самыми результативными игроками встречи в составе победителей стали защитник Чарли Макэвой и нападающий Патрик Кейн, отметившиеся голевыми дублями и трижды ассистировавшие партнёрам.

Одержав пятую победу подряд на ЧМ по хоккею, американские хоккеисты с 13 баллами в активе возглавляют турнирную таблицу группы В. Сборная Южной Кореи, не набрав ни одного очка, занимает последнее, восьмое место.

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии потерпела пятое поражение подряд на ЧМ по хоккею, уступив Чехии.