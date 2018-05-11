Сборная Исландии представила заявку на чемпионат мира 2018 года в России

Тренерский штаб сборной Исландии по футболу огласил заявку национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

В список из 23 футболистов, среди которых трое представителей «Ростова», вошли:

— голкиперы: Ханнес Халльдоурссон, Рунар Алекс Рунарссон, Фредерик Шрам;

— защитники: Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон (оба — «Ростов»), Кари Арнасон, Хердур Магнуссон, Биркир Севарссон, Ари Фрейр Скуласон, Самуэль Фридьонссон, Хольмар Эюйольфссон;

— полузащитники: Биркир Бьяднасон, Йохан Гвюдмундссон, Арон Эйнар Гюннарссон, Гильфи Сигурдссон, Рурик Гисласон, Олафур Инги Скуласон, Арнор Траустасон, Эмиль Халльфредссон.

— Нападающие: Бьорн Сигурдарсон («Ростов»), Йон Дауди Бедварссон, Альберт Гудмундссон и Альфред Финнбогасон.

На групповой стадии чемпионата мира в России соперниками сборной Исландии станут команды Аргентины, Нигерии и Хорватии.

Ранее был обнародован предварительный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу.