Буре: мне очень нравится сборная России и то, в какой хоккей она играет

Короткая ссылка
Известный российский хоккеист Павел Буре поделился впечатлениями от выступления национальной команды на групповом этапе чемпионата мира в Дании.
Буре: мне очень нравится сборная России и то, в какой хоккей она играет
  • Павел Буре
  • РИА Новости

«Наша команда начала турнир очень хорошо, много забивает и мало пропускает. Да, не всё получилось с чехами, но все наши главные игры ещё впереди. Главное — готовиться к играм на вылет», — приводит слова Буре «Чемпионат».

Он отметил, что команде нужно сделать правильные выводы и не повторять своих ошибок.

«Мне очень нравится наша команда и то, в какой хоккей она играет. У нас осталось три игры в группе. Уверен, что команда продолжит играть в атакующий комбинационный хоккей. Никто не делит соперников на слабых, сильных или средних, ребята будут готовиться к каждой конкретной игре», — добавил прославленный хоккеист.

Ранее в сборной России рассказали о характере травмы хоккеиста Динара Хафизуллина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных