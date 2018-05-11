Буре: мне очень нравится сборная России и то, в какой хоккей она играет

Известный российский хоккеист Павел Буре поделился впечатлениями от выступления национальной команды на групповом этапе чемпионата мира в Дании.

«Наша команда начала турнир очень хорошо, много забивает и мало пропускает. Да, не всё получилось с чехами, но все наши главные игры ещё впереди. Главное — готовиться к играм на вылет», — приводит слова Буре «Чемпионат».

Он отметил, что команде нужно сделать правильные выводы и не повторять своих ошибок.

«Мне очень нравится наша команда и то, в какой хоккей она играет. У нас осталось три игры в группе. Уверен, что команда продолжит играть в атакующий комбинационный хоккей. Никто не делит соперников на слабых, сильных или средних, ребята будут готовиться к каждой конкретной игре», — добавил прославленный хоккеист.

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