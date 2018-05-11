Кузяев назвал мечтой любого футболиста играть за сборную своей страны

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Далер Кузяев поделился эмоциями от попадания в расширенный список сборной России по футболу для подготовки к чемпионату мира.

«Мечта любого футболиста — играть за свою страну, мы понимаем, какая на нашей команде лежит ответственность на домашнем чемпионате мира», — приводит слова Кузяева РИА Новости.

Он отметил, что сейчас для него главное выложиться на сборах, выполнить установку тренерского штаба, подойти к чемпионату в хорошей форме и сделать всё, чтобы подарить болельщикам сборной настоящий футбольный праздник на российских стадионах.

Ранее сообщалось, что Акинфеев будет капитаном сборной России на ЧМ-2018 по футболу.