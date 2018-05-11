Боярский предложил вызвать весь состав «Тосно» в сборную России по футболу

Известный актёр, болельщик санкт-петербургского футбола Михаил Боярский дал свою оценку расширенному составу сборной России на чемпионат мира 2018 года.

«А вообще о составе сборной скажу следующее: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в футболисты не годитесь». Всё бессмысленно. Можно вызывать кого угодно, но ничего не получится», — приводит слова Боярского Sport24.

Он также предложил собрать национальную команду из игроков «Тосно», которые 9 мая стали обладателями Кубка России.

«Да вообще проще весь состав «Тосно» поставить, тогда хоть претензий не будет. Если бы тосненцам сказали защищать цвета сборной, они бы превратились в Брестскую крепость. Такая фантазия приходит в голову», — сказал Боярский.

Ранее был обнародован предварительный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу.