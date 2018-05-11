Голкипер «Манчестер Юнайтед» Де Хеа впервые выиграл «Золотую перчатку» АПЛ

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Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа стал обладателем «Золотой перчатки» — награды за наибольшее количество «сухих» матчей в рамках сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

Благодаря безголевой ничей в перенесённом матче 31-го тура с «Вест Хэм Юнайтед» в активе испанца 18 «сухих» матчей за тур до завершения сезона.

По этому показателю Де Хеа, впервые завоевавший эту награду, опередил бразильского стража ворот «Манчестер Сити» Эдерсона Мораеса, на счету которого 16 матчей без пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» гарантировал себе второе место в АПЛ после ничьей с «Вест Хэмом».

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