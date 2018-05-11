Голкипер «Манчестер Юнайтед» Де Хеа впервые выиграл «Золотую перчатку» АПЛ
Благодаря безголевой ничей в перенесённом матче 31-го тура с «Вест Хэм Юнайтед» в активе испанца 18 «сухих» матчей за тур до завершения сезона.
По этому показателю Де Хеа, впервые завоевавший эту награду, опередил бразильского стража ворот «Манчестер Сити» Эдерсона Мораеса, на счету которого 16 матчей без пропущенных мячей.
👏 #PL clean sheet No.18 of the season means @D_DeGea wins his 1st @CadburyUK Golden Glove award 👏 pic.twitter.com/0vooiAKonE— Premier League (@premierleague) 10 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» гарантировал себе второе место в АПЛ после ничьей с «Вест Хэмом».