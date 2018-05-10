«Манчестер Юнайтед» гарантировал себе второе место в АПЛ после ничьей с «Вест Хэмом»
«Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в перенесённом матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счётом 0:0.
Такой результат позволил манкунианцам набрать 78 очков и гарантировать себе второе место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона. «Вест Хэм» с 39 баллами остался 15-м.
Ранее сообщалось, что «Хаддерсфилд» сыграл вничью с «Челси» и сохранил прописку в АПЛ на следующий сезон.
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