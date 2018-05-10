«Манчестер Юнайтед» гарантировал себе второе место в АПЛ после ничьей с «Вест Хэмом»

Короткая ссылка
«Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в перенесённом матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счётом 0:0.

Такой результат позволил манкунианцам набрать 78 очков и гарантировать себе второе место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона. «Вест Хэм» с 39 баллами остался 15-м.

Ранее сообщалось, что «Хаддерсфилд» сыграл вничью с «Челси» и сохранил прописку в АПЛ на следующий сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных