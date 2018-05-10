Карякин отреагировал на сообщение о смерти гроссмейстера Васюкова

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на сообщение о смерти известного гроссмейстера и шахматного тренера Евгения Васюкова.

«Вечная память Евгению Андреевичу! Несколько раз играл с ним в гандикап-турнирах, получал от него много ценных советов, в частности перед матчем с Карлсеном», — написал Карякин в своём Twitter.

Ранее стало известно, что Васюков скончался на 86-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Шахматы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных