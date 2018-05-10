Карякин отреагировал на сообщение о смерти гроссмейстера Васюкова

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на сообщение о смерти известного гроссмейстера и шахматного тренера Евгения Васюкова.

«Вечная память Евгению Андреевичу! Несколько раз играл с ним в гандикап-турнирах, получал от него много ценных советов, в частности перед матчем с Карлсеном», — написал Карякин в своём Twitter.

Вечная память Евгению Андреевичу! Несколько раз играл с ним в гандикап-турнирах, получал от него много ценных советов, в частности перед матчем с Карлсеном... https://t.co/lzJuCMTNFr — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 10 мая 2018 г.

Ранее стало известно, что Васюков скончался на 86-м году жизни.