«Акхисар» обыграл «Фенербахче» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Турции по футболу
«Акхисар» одержал победу над «Фенербахче» в финале Кубка Турции по футболу.
Встреча завершилась со счётом 3:2.
Победу своей команде принесли голы Мигела Лопеша, Абдула Сиссоко и Элдера Барбозы.
«Фенербахче» ответил голами Фернандао и Соузы.
Для «Акхисара» эта победа в Кубке Турции стала первой в истории и принесла команде путёвку в Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что Арда Туран отстранён на 16 матчей за нападение на арбитра.
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