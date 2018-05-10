«Акхисар» обыграл «Фенербахче» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Турции по футболу

«Акхисар» одержал победу над «Фенербахче» в финале Кубка Турции по футболу.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

Победу своей команде принесли голы Мигела Лопеша, Абдула Сиссоко и Элдера Барбозы.

«Фенербахче» ответил голами Фернандао и Соузы.

Для «Акхисара» эта победа в Кубке Турции стала первой в истории и принесла команде путёвку в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Арда Туран отстранён на 16 матчей за нападение на арбитра.