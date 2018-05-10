Сборная России играет вничью с Чехией после второго период матча ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею завершила вничью второй период матча с Чехией в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

На 21-й минуте встречи Михаил Григоренко сравнял счёт матча. Спустя четыре минуты чехи вновь вышли вперёд благодаря голу Давида Пастарняка, но россияне нивелировали разницу в счёте после точного броска Александра Барабанова на 26-й минуте противостояния. Таким образом, после 40 минут игрового времени счёт 3:3. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.