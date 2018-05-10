Рахимов: сложно говорить о приглашении Дзюбы в сборную, но он сделал всё от себя зависящее, чтобы заслужить этот шанс

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов оценил шансы нападающего тульского «Арсенала» Артёма Дзюбы, права на которого принадлежат «Зениту», попасть в расширенный состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Он отлично провёл последние несколько месяцев, но сложно говорить о его приглашении в сборную. Во всяком случае, он сделал всё от себя зависящее, чтобы заслужить этот шанс», — рассказал Рахимов RT.

Он отметил, что непопадание Дзюбы в заявку на Кубок конфедераций и последующие контрольные матчи не должно быть связано с его возможным конфликтом с наставником сборной Станиславом Черчесовым.

«Думаю, в таких моментах личные интересы должны отходить на второй план. Я не знаю деталей и не могу точно ответить на этот вопрос. Но здесь на первом месте должна стоять национальная команда», — подытожил экс-наставник «Ахмата».

Ранее Рахимов заявил, что в сборной России по футболу нет защитников уровня Серхио Рамоса и Жерара Пике.