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Сотрудники МЧС проведут учения на стадионах в преддверии ЧМ-2018

10 мая 2018, 18:02

МЧС России проведёт комплексные учения на стадионах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Документ подписан главой ведомства Владимиром Пучковым.

Из протокола следует, что учения пройдут на стадионах, объектах массового пребывания людей. В частности, будут проверены эвакуационные пути, противопожарные системы.

Как заявили в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018», строительство и ввод стадионов в эксплуатацию осуществлялись под надзором МЧС.

«В рамках операционного планирования крайне важна отработка межведомственного взаимодействия в случаях возникновения инцидентов самого разного уровня», — отметили в оргкомитете.

Ранее Nation News сообщал, что более 200 англоговорящих инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров будут работать в Московском метрополитене во время ЧМ-2018.

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