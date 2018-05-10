Тихонов: «Спартак» сам проиграл чемпионат России по футболу

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов считает, что у московского «Спартака» наступил провал в матчах чемпионата России, когда судьба чемпионства сезона-2017/18 была в руках красно-белых.

«Конечно, расстроишься, когда уже почувствовал золото. Команда провалилась именно в тот момент, когда всё было в их руках. И игры, которые «Спартак» проиграл, не считались суперсложными — не было матчей с прямыми конкурентами. И вот тут «Спартак» провалился», — цитирует Тихонова Sport24.

Он также отметил, что неудачи в матчах с «Уралом» и «Ахматом» оказались решающими в гонке за чемпионство.

«Игра, которую команда показывала за несколько матчей до спада, вдохновляла. График был благоприятным. Болельщики рассчитывали на большее. Но вот эти две-три игры — и золото убежало. Считаю, «Спартак» сам проиграл чемпионат. Особенно, учитывая сколько очков растерял «Локомотив», — заявил Тихонов.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поздравил футбольный клуб «Локомотив» и главного тренера команды Юрия Сёмина с завоеванием чемпионского звания РФПЛ.

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