Хоккеист ЦСКА Капризов номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по хоккею Кирилл Капризов номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы.

Об этом сообщает официальный сайт Альянса европейских хоккейных клубов (EHC).

Помимо Капризова на награду претендуют шведы Расмус Далин и Элиас Петтерсон, а также финны Миро Хейсканен и Эли Толванен.

В минувшем сезоне Капризов забросил победную шайбу в финале хоккейного турнира Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Обладатель награды определится по итогам голосования болельщиков 12 июня. Капризов выиграл её в 2017 году.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции нанесла разгромное поражение команде Австрии на чемпионате мира по хоккею.