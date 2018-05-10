Хоккеист ЦСКА Капризов номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы
Об этом сообщает официальный сайт Альянса европейских хоккейных клубов (EHC).
Помимо Капризова на награду претендуют шведы Расмус Далин и Элиас Петтерсон, а также финны Миро Хейсканен и Эли Толванен.
В минувшем сезоне Капризов забросил победную шайбу в финале хоккейного турнира Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Обладатель награды определится по итогам голосования болельщиков 12 июня. Капризов выиграл её в 2017 году.
Ранее сообщалось, что сборная Швеции нанесла разгромное поражение команде Австрии на чемпионате мира по хоккею.