Россиянин Донской не смог пройти барьер второго круга на турнире ATP в Мадриде

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Россиянин Евгений Донской не сумел пройти барьер второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

Донской уступил второй ракетке турнира немцу Александру Звереву со счётом 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В следующем раунде Зверев сразится с аргентинцем Леонардо Майером.

Ранее россиянка Дарья Касаткина одержала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

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