Парфёнов отказался комментировать ситуацию с лицензированием «Тосно» для участия в еврокубках
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов отказался комментировать ситуацию с лицензированием клуба, для участия в Лиге Европы.
«Не буду это комментировать. Буду отвечать только на футбольные вопросы», — приводит слова Парфёнова «Чемпионат».
Ранее глава отдела лицензирования РФС заявил, что «Тосно» никоим образом не сможет сыграть в групповом этапе Лиги Европы.
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