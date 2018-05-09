Парфёнов отказался комментировать ситуацию с лицензированием «Тосно» для участия в еврокубках

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов отказался комментировать ситуацию с лицензированием клуба, для участия в Лиге Европы.

«Не буду это комментировать. Буду отвечать только на футбольные вопросы», — приводит слова Парфёнова «Чемпионат».

Ранее глава отдела лицензирования РФС заявил, что «Тосно» никоим образом не сможет сыграть в групповом этапе Лиги Европы.