Чернов рассказал, как «Тосно» будет праздновать победу в финале Кубка России по футболу

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Защитник «Тосно» Евгений Чернов рассказал, как команда будет праздновать победу в финале Кубка России по футболу.

«Получим кубок, в раздевалке отпразднуем и будем готовиться к самому важному матчу в сезоне», — приводит слова Чернова Sport24 со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

Он отметил, что команда потратила много сил и эмоций на победу над курским «Авангардом».

«Очень сложная игра, как и весь турнир. Отдали все силы. Очень рады, что завоевали этот трофей. «Авангард» неслучайно в финале, достойный соперник, очень крепкая и организованная команда. Они показали качественный футбол. Но это футбол — победитель один, выиграли мы», — добавил защитник.

Ранее врио главы РФС заявил, что «Тосно» не будет играть в Лиге Европы.

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