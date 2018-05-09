Фетисов: все, в том числе люди из WADA, с которыми я общался, заинтересованы в том, чтобы всё это закончилось

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов высказал мнение о продолжающихся нападках на российский спорт и допинговых скандалах.

«Наш спорт остаётся под огромным давлением. Конечно, это влияет на спортсменов, тренеров и всех тех, кто причастен к высоким результатам наших атлетов. Конечно, для всех эта ситуация печальна. И я говорю не только о российском сегменте спорта, но и о европейском, о мировом. Слишком много вокруг этого скандалов, слишком много разговоров ни о чём», — рассказал Фетисов RT.

Он отметил, что из-за всех этих скандалов уже стало забываться, что спорт был придуман ради мира во всём мире.

«Нам надо искать выход из этой ситуации. Прошло уже три года с её начала. Необходимо идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, доказывать, что сказанное в докладе Макларена не является правдой. После этого можно выстраивать отношения с международными федерациями, чтобы будущие поколения спортсменов могли спокойно заниматься своим делом. Это очень непросто. Но все, в том числе люди из WADA, с которыми я общался, заинтересованы в том, чтобы всё это закончилось», — добавил прославленный спортсмен.

Ранее глава РУСАДА рассказал, какие шаги осталось предпринять для восстановления организации в правах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Допинг
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных