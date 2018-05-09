Фетисов: все, в том числе люди из WADA, с которыми я общался, заинтересованы в том, чтобы всё это закончилось

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов высказал мнение о продолжающихся нападках на российский спорт и допинговых скандалах.

«Наш спорт остаётся под огромным давлением. Конечно, это влияет на спортсменов, тренеров и всех тех, кто причастен к высоким результатам наших атлетов. Конечно, для всех эта ситуация печальна. И я говорю не только о российском сегменте спорта, но и о европейском, о мировом. Слишком много вокруг этого скандалов, слишком много разговоров ни о чём», — рассказал Фетисов RT.

Он отметил, что из-за всех этих скандалов уже стало забываться, что спорт был придуман ради мира во всём мире.

«Нам надо искать выход из этой ситуации. Прошло уже три года с её начала. Необходимо идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, доказывать, что сказанное в докладе Макларена не является правдой. После этого можно выстраивать отношения с международными федерациями, чтобы будущие поколения спортсменов могли спокойно заниматься своим делом. Это очень непросто. Но все, в том числе люди из WADA, с которыми я общался, заинтересованы в том, чтобы всё это закончилось», — добавил прославленный спортсмен.

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