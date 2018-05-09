Фетисов: мы надеемся исключительно на золотые медали сборной России на ЧМ по хоккею

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов высказал мнение о выступлении национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2018 года, проходящем в Дании.

«У нас был очень хороший старт, хоккеисты играли со страстью и энергией победителей Олимпийских игр. Конечно, мы надеемся исключительно на золотые медали чемпионата. Однако главные игры ещё впереди, команде нужно должным образом подготовиться к четвертьфинальному и полуфинальному матчам. Поэтому я могу пожелать только успеха нашим ребятам», — рассказал Фетисов RT.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по хоккею примет решение об участии Никиты Гусева в матче ЧМ с Чехией в день игры.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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